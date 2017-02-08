В России Навального приговорили к пяти годам тюрьмы

Вместе с ним приговор получил Петр Офицеров, которому суд присудил четыре годам. Как сообщает российское издание РИА Новости, Навальному и другому фигуранту дела "Кировлеса", которое суд начал рассматривать повторно, помимо условного приговора, присудили по 500 тысяч рублей штрафа. Суд также признал, что они организовали хищение 16 миллионов рублей.

Кировский суд начал заново рассматривал "дело Кировлеса", поскольку Верховный суд на основании постановления ЕСПЧ отменил обвинительный приговор, вынесенный в 2013 году, - пояснили в издании.

При этом Навальный, комментируя приговора после окончания заседания, заявил, что это такая телеграмма пришла из Кремля и ее цель - не допустить его к избирательной кампании. Он также заверил, что приговор он признавать не намерен, потому что он все равно будет отменен. В связи с чем, по его словам, в соответствии с Конституцией он имеет право принимать участие в президентских выборах в 2018 году.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Навальный намерен стать президентом России. При этом он пообещал еще один "Крымский референдум", если станет президентом.