Рада ратифицировала соглашение с Индонезией о сотрудничестве в оборонной отрасли

Документ поддержали 227 народных депутатов. Проект закона был разработан в соответствии с положениями статьи девять закона "О международных договорах Украины". Его целью является выполнение всех необходимых внутригосударственных процедур по вступлению в силу Соглашения с украинской стороны.

В пояснительной записке к документу также сказано, что его принятие не требует внесения изменений в действующее законодательство Украины и принятия новых законодательных актов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, индонезийский Корпус морской пехоты успешно протестировал украинские БТР-4М на берегу Яванского моря, недалеко от города Тангеранг.