11:51 08.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Рада ратифицировала соглашение с Индонезией о сотрудничестве в оборонной отрасли

Верховная Рада Украины в среду, 8 февраля, во время заседания ратифицировала законопроект №0126 "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Индонезия о сотрудничестве в оборонной отрасли".

Рада ратифицировала соглашение с Индонезией о сотрудничестве в оборонной отрасли

Документ поддержали 227 народных депутатов. Проект закона был разработан в соответствии с положениями статьи девять закона "О международных договорах Украины". Его целью является выполнение всех необходимых внутригосударственных процедур по вступлению в силу Соглашения с украинской стороны.

В пояснительной записке к документу также сказано, что его принятие не требует внесения изменений в действующее законодательство Украины и принятия новых законодательных актов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, индонезийский Корпус морской пехоты успешно протестировал украинские БТР-4М на берегу Яванского моря, недалеко от города Тангеранг.


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