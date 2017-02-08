Посол США посетила предприятия Киевщины

Так, посол США в Украине Мари Йованович провела встречу с главой Киевской облгосадминистрации - Александром Горганом, а также посетила предприятия в Бориспольском районе. Об этом передает пресс-служба ОГА.

Отмечается, что в процессе данной встречи Александр Горган рассказал Мари Йованович про ход реформ, про внедрение децентрализации и о применении новых методик в работе органов госвласти в Киевской области. Пребывая на Киевщине, посол США посетила также фармацевтический логистический центр "Биокон" и завод "Фармекс-групп".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Мари Йованович дала Украине указание насчет минских соглашений.