19:18 08.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100159739:mysnichenko

Посол США посетила предприятия Киевщины

Мари Йованович, а также Александр Горган договорились про плодотворное сотрудничество.

Посол США посетила предприятия Киевщины

Так, посол США в Украине Мари Йованович провела встречу с главой Киевской облгосадминистрации - Александром Горганом, а также посетила предприятия в Бориспольском районе. Об этом передает пресс-служба ОГА.

Отмечается, что в процессе данной встречи Александр Горган рассказал Мари Йованович про ход реформ, про внедрение децентрализации и о применении новых методик в работе органов госвласти в Киевской области. Пребывая на Киевщине, посол США посетила также фармацевтический логистический центр "Биокон" и завод "Фармекс-групп".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Мари Йованович дала Украине указание насчет минских соглашений.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив