Парубий предлагает обязать депутатов говорить только на украинском языке

В среду, 8 февраля, глава парламента зарегистрировал законопроект №6059 "О внесении изменения в статью 2 Регламента Верховной Рады Украины". Как сказано на сайте Верховной Рады, Парубий предлагает указать в регламенте, что заседания парламента и комитетов должны вестись только на государственном языке, а перевод выступлений глав иностранных государств, парламентов, глав дипломатических представительств, других официальных лиц иностранных государств на государственный язык, при необходимости, обеспечивает аппарат Рады.

Таким образом, глава парламента предлагает установить, что на заседании Рады любой другой спикер (кроме иностранных представителей) должен выступать на украинском языке.

Напомним, согласно действующему законодательству, заседания Верховной Рады, ее комитетов и комиссий ведутся на государственной языке. Вместе с тем оратор может выступать на другом языке. В этом случае перевод его выступления на государственный язык, при необходимости, обеспечивает аппарат Рады.

Как сообщал УРА-Информ, Верховная Рада Украины в среду, 8 февраля, во время заседания ратифицировала законопроект №0126 "О ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Индонезия о сотрудничестве в оборонной отрасли".