Кабмин назначил нового главу Нацполиции

Им стал генерал полиции третьего ранга Сергей Князев. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

Представлял на заседании кандидатуру Князева министр внутренних дел Арсен Аваков. При этом он отметил, что его кандидатуру рекомендовала номинационная комиссия и сегодня он вносит ее на рассмотрение правительства.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман напомнил, что Князев до сегодняшнего дня возглавлял департамент уголовного розыска Нацполиции. Есть предложение поддержать его кандидатуру, - сказал премьер, после чего решение было принято единогласно.

Напомним, Сергей Князев, кандидат юридических наук, работал в уголовном розыске с 1995 года. Последние три года Князев возглавлял областные управления полиции в Закарпатской, Ровненской областях, также он работал в Киевской и Донецкой областях. За мужество и героизм, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украины в декабре 2014 года Князев был награжден Орденом Данилы Галицкого.

Как сообщал УРА-Информ, члены квалификационной комиссии по отбору кандидатов на должность главы Национальной полиции представили на рассмотрение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова кандидатуры Константина Бушуева, Андрея Вишневского и Сергея Князева.