Гройсман в Брюсселе посетит институты ЕС и НАТО

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

Как сообщили в пресс-службе Кабмина, программой визита запланированы встречи главы правительства Украины с президентом Европейского Совета Д.Туском, президентом Европейской Комиссии Ж.-К.Юнкером, генеральным секретарем НАТО Й. Столтенбергом.

В ходе переговоров с руководством ЕС Гройсман планирует обсудить ситуацию на востоке Украины и состояние имплементации минских договоренностей. Кроме того, ход реализации ключевых реформ в Украине, либерализацию визового режима между Украиной и ЕС, актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и имплементации ПВ ЗСТ.

Также в Брюсселе премьер-министр Украины примет участие в конференции "Поощрение и направление: перезагрузка украинских реформ", организованной Центром европейских исследований В.Мартенса.

В свою очередь на мероприятии будет представлен прогресс Украины в реализации ключевых экономических и политических реформ, а также приоритеты правительства на ближайшую перспективу в продвижении повестки дня реформ.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Петр Порошенко в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху достиг соглашения про визит премьера Владимира Гройсмана в Израиль.