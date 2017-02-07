11:15 07.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий пообещал в ближайшее время изменить состав ЦИК

В самое ближайшее время Верховная Рада Украины внесет изменения в состав Центральной избирательной комиссии Украины

Парубий пообещал в ближайшее время изменить состав ЦИК

Об этом, открывая во вторник, 7 февраля, заседание седьмой сессии парламента, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий. При этом глава парламента выразил убеждение в необходимости решения этого вопроса и заверил, что в ближайшее время парламент рассмотрит этот вопрос.

Как сообщал УРА-Информ, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский не исключает, что будет занимать свой пост на выборах в 2019 году.

Напомним, в 2019 году должны состояться очередные выборы президента и народных депутатов Украины.


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