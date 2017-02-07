Лукашенко попросил Россию находить "узкие места"

По его словам, главной целью сейчас будет нахождение «узких мест» и «склеивание» старых связей. Он посоветовал не принимать решений, которые могут эти отношения усложнить. Об этом белорусский лидер заявил во время беседы с губернатором Костромской области РФ, передает РИА «Новости».

"Зачем мы создавали единое экономическое пространство не только в нашем Союзном государстве, но и в ЕврАзЭС? В прошлом году мы упали процентов на 40 в ЕврАзЭС и в этом году - на 20. Всего - на 60% за два года. Вот создали интеграцию... меня это волнует, я об этом говорю, но это вызывает какое-то непонимание, отторжение в Москве и в Минске... но об этом надо говорить, надо эти узкие места находить, как-то склеивать наши отношения", – заметил Лукашенко.

Вдобавок он подчеркнул, что базисом таких связей является экономика.

"Вместо того, чтобы объединять, склеивать, устранять негатив, Сан Саныч (Суриков, посол России в Минске, – прим. ред.) с сегодняшнего дня вводит запрет на поставки говядины (с Минской области, – прим. ред.) в Россию", - резюмировал Александр Григорьевич.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Лукашенко пообещал защищать Россию. Он сказал, что никому не даст права разбрасываться камнями в сторону российских граждан.