07:29 06.02.2017 | Политика | Новости
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Трамп обсудил со Столтенбергом решение конфликта на Донбассе

Президент Соединенных Штатов Америки в понедельник утром, 6 февраля, по телефону переговорил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Трамп обсудил со Столтенбергом решение конфликта на Донбассе

Он обсудил с генсеком возможности для "мирного решения конфликта вдоль украинской границы". Как сообщает Bloomberg, Трамп согласился приехать на встречу лидеров стран НАТО в мае и выразил абсолютную поддержку НАТО.

Вместе с тем президент США интересовался, как заставить членов альянса больше платить за свою безопасность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера президент Украины Петр Порошенко по телефону говорил с Трампом. Стороны договорились о визитом Порошенко в Вашингтон, а Трамп заявил, что намерен работать над восстановлением мира в Украине.


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