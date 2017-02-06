Трамп обсудил со Столтенбергом решение конфликта на Донбассе

Он обсудил с генсеком возможности для "мирного решения конфликта вдоль украинской границы". Как сообщает Bloomberg, Трамп согласился приехать на встречу лидеров стран НАТО в мае и выразил абсолютную поддержку НАТО.

Вместе с тем президент США интересовался, как заставить членов альянса больше платить за свою безопасность.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера президент Украины Петр Порошенко по телефону говорил с Трампом. Стороны договорились о визитом Порошенко в Вашингтон, а Трамп заявил, что намерен работать над восстановлением мира в Украине.