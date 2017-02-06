Сенатор Грэм предлагает ввести новые санкции против России

Она внесла в сенат новый законопроект. Как сообщает Fox News, которая цитирует словам сенатора, она намерена предложить законопроект о санкциях против России за вторжение в американские выборы.

По ее мнение, Россия должна быть наказана за то, что сделала на собственном дворе американцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне появилась информация, что новая администрация США частично ослабила санкции против России. Министерство финансов США разрешило американским компаниям заключать сделки с ФСБ в сфере информационных технологий.

Вместе с тем в Белом доме заверили, что санкций не смягчали, а это было просто обычное развитие событий.