08:19 06.02.2017 | Политика | Новости
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Сенатор Грэм предлагает ввести новые санкции против России

Представитель от штата Южная Каролина в сенате Конгресса Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм предлагает ввести простив России новые санкции.

Сенатор Грэм предлагает ввести новые санкции против России

Она внесла в сенат новый законопроект. Как сообщает Fox News, которая цитирует словам сенатора, она намерена предложить законопроект о санкциях против России за вторжение в американские выборы.

По ее мнение, Россия должна быть наказана за то, что сделала на собственном дворе американцев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне появилась информация, что новая администрация США частично ослабила санкции против России. Министерство финансов США разрешило американским компаниям заключать сделки с ФСБ в сфере информационных технологий.

Вместе с тем в Белом доме заверили, что санкций не смягчали, а это было просто обычное развитие событий.


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