Международная встреча по сирийскому урегулированию началась в Астане

Об этом передает Tengrinews.kz.

Как отмечается, что в ней принимают участие эксперты стран-гарантов, а именно России, Турции, Ирана, представители ООН. Также ожидается участие представителей Иордании.

"Стороны обсудят практические вопросы имплементации договоренностей, достигнутых по итогам встречи в Астане 23-24 января этого года", - заявил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

Кроме того, за столом переговоров эксперты обсудят утвержденный механизм прекращения огня.

"Речь идет о создании трехстороннего контроля за режимом прекращения огня, договоренность о котором была достигнута на переговорах в Астане 23-24 января текущего года", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Китай выделит около 29,2 млн долларов для оказания гуманитарной помощи сирийским беженцам.