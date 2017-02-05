Ле Пен намерена вывести Францию из НАТО

Именно такие приоритеты обозначила политик в программе своей предвыборной кампании.

"Франция должна покинуть военное командование НАТО, чтобы избежать вовлечения в войны, которые не отвечают интересам страны", – считает Ле Пен.

Кроме этого она также поддерживает восстановление кордонов, прощание с шенгенской зоной, создание референдума по выходу страны из ЕС, а также запрет на натурализацию нелегально работающих во Франции иностранцев.

Как сообщал "УРА-Информ", согласно прогнозам СМИ, высокие шансы на то, чтобы стать главой французского государства у Эммануэля Макрона.