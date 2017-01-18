Путин высказался о проститутках

Об этом российский лидер заявил во время пресс-конференции в Кремле, где Путин встретился со своим молдавским коллегой Огреем Додоном.

"Эти вбросы — очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, не был никаким политическим деятелем. Он был просто бизнесменом, одним из богатых людей Америки. Кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Это полный бред. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек, который долгие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу представить, что он побежал в отель общаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас самые лучшие в мире", – подчеркнул президент России.

Это высказывание облетело весь Интернет и вызвало шквал неоднозначных эмоций.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Путин пошутил о российских границах.