15:44 18.01.2017 | Политика | Новости
100158176:Rakova

Путин высказался о проститутках

Президент России Владимир Путин заявил, что информация об общении Дональда Трампа с женщинами низкого поведения – не что иное, как фальшь.

Путин высказался о проститутках

Об этом российский лидер заявил во время пресс-конференции в Кремле, где Путин встретился со своим молдавским коллегой Огреем Додоном.

"Эти вбросы — очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, не был никаким политическим деятелем. Он был просто бизнесменом, одним из богатых людей Америки. Кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Это полный бред. Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек, который долгие годы занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу представить, что он побежал в отель общаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас самые лучшие в мире", – подчеркнул президент России.

Это высказывание облетело весь Интернет и вызвало шквал неоднозначных эмоций.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Владимир Путин пошутил о российских границах


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