Порошенко провел встречу с Могерини и Домбровскисом - ФОТО

Как написал на своей страничке в Twitter пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко, на встрече также присутствовали министр финансов Украины Александр Данилюк, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Глава украинского государства выразил благодарность за последовательную поддержку Украины со стороны Евросоюза в макроэкономической стабилизации и реализации социально-экономических реформ.

В свою очередь Домбровскис положительно оценил последние шаги украинской власти, направленные на стабилизацию государственных финансов, а также своевременное одобрение сбалансированного Госбюджета на 2017 год, оздоровление банковской системы, включая национализацию "ПриватБанка", а также продолжение эффективного сотрудничества с Международным валютным фондом.

Чуть позже Цеголко дописал, что в эти минуты проходят переговоры президентов Украины и Азербайджана Петра Порошенко и Ильхама Алиева.

Порошенко поприветствовал восстановление поставок азербайджанской нефти в Украину, а Алиев в свою очередь сообщил, что инвестиции Азербайджана в Украину достигли 200 миллионов долларов.

Главы государств также подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран, а также подчеркнули важность дальнейшей консолидации усилий в отстаивании базовых принципов международного права и противостоянии современным вызовам.

При этом Алиев пообещал посетить Украину с официальным визитом в 2017 году и примять участие в шестом заседании Совета президентов Украины и Азербайджана.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Порошенко провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Во время встречи Чакрабарти заверил, что ЕБРР готов и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании "ПриватБанка".