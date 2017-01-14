09:55 14.01.2017 | Политика | Новости
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Сенат США расследует предвыборные кибератаки

Американские сенаторы не стали целиком полагаться на доклады спецслужб и решили самостоятельно расследовать совершенные во время выборов кибератаки, которые приписываются хакерам из России. 

 

Сенат США расследует предвыборные кибератаки

Об этом передает Би-Би-Си.

Как отмечается, комитет планирует опросить высокопоставленных представителей администрации уходящего президента США Барака Обамы. Также опросят избранного главу государства Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января.

"Предметом расследования, в частности, станет подготовленный разведкой США доклад об атаках на серверы Демократической партии США в период предвыборной кампании", - говорится  всообщении. 

Кроме того, сенатский комитет по разведке был ознакомлен с содержанием доклада директором Национальной разведки США Джеймсом Клэппером, после чего группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату конгресса США законопроект о введении дополнительных санкций в отношении России.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", президент Украины сообщил о причастности к кибератакам спецслужб РФ – прямо или косвенно.

 


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