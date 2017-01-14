Германия ускорит обработку заявлений беженцев на получение убежища

Об этом заявила новый глава ведомства Ютта Кордт, передает DW.

Отмечается, что до конца весны 2017 года планируется вынести решение относительно 430 тысяч заявлений на получение убежища, которые до сих пор не обрабатывали.

"Это надо сделать, чтобы люди знали, смогут ли они остаться или нет", - заявила Ютта Кордт.

Известно, что в течение 2016 года сотрудники ведомства обработали более 700 тысяч таких заявлений. Кроме того, помимо поданных ранее ходатайств на получение убежища, сотрудникам ведомства следует рассматривать и заявления со стороны тех беженцев и мигрантов, прибывающих в Германию и в течение нынешнего года.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от стран-членов Европейского союза единства на фоне выхода Британии из Евросоюза и кризиса беженцев.