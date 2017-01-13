11:05 13.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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НАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей ВСУ

Национальное агентство по предупреждению коррупции проведет спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного суда Украины.

НАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей ВСУ

Об этом сообщила  глава НАПК Наталья Корчак на своей странице в Facebook. 

"НАПК будет проводить спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда. Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и в соответствии с Законами Украины "О предотвращении коррупции" и " О судоустройстве и статусе судей" и Порядке проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, которые предусматривают занятия ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, в утвержденного постановлением КМУ", - написала она.

Согласно ее словам,  решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, и которая будет осуществляться с 1 января 2017 года, было принято на вчерашнем заседании Национального агентства.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ"  Национальное агентство противодействия коррупции будет проверять те декларации, которые были поданы несвоевременно.


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