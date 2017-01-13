НАПК проведет спецпроверку кандидатов на должности судей ВСУ

Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак на своей странице в Facebook.

"НАПК будет проводить спецпроверку кандидатов на должности судей Верховного Суда. Проверка будет проходить по запросам Высшей квалификационной комиссии судей Украины и в соответствии с Законами Украины "О предотвращении коррупции" и " О судоустройстве и статусе судей" и Порядке проведения специальной проверки в отношении лиц, претендующих на занятие должностей, которые предусматривают занятия ответственного или особо ответственного положения, и должностей с повышенным коррупционным риском, в утвержденного постановлением КМУ", - написала она.

Согласно ее словам, решение о проверке достоверности сведений, указанных в декларации за 2015 год, и которая будет осуществляться с 1 января 2017 года, было принято на вчерашнем заседании Национального агентства.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ" Национальное агентство противодействия коррупции будет проверять те декларации, которые были поданы несвоевременно.