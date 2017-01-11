Трамп назвал информацию о российском компромате фейком и "охотой на ведьм"

Об этом передает BBC.

Как отмечается, в своем Twitter Трамп без упоминания самих статей в СМИ разместил сообщение соответствующего содержания: "Фейковые новости - тотальная политическая охота на ведьм!"

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в прощальной речи Барак Обама заявил, что Россия и Китай не могут сравниться с влиянием США в мире.