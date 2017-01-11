Гройсман призывает Госслужбу занятости создавать новые рабочие места

Премьер Украины Владимир Гройсман призывает Госслужбу занятости переходить от финансирования безработных граждан к созданию новых рабочих мест. Об этом глава правительства Украины сообщил в ходе заседания правительства.

По его словам – он не планирует финансировать службу занятости, а также содержать безработных. При этом премьер также заверил, что сделает все - чтобы появлялись новые рабочие места с адекватной зарплатой.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине на данный момент насчитывают 16.3 млн работающих граждан. Об этом заявил министр соцполитики Андрей Рева.