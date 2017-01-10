"Списки Савченко" являются нарушением закона о персональных данных, - Тандит

Такое мнение высказал в эфире одного из украинских телеканалов советник главы СБУ Юрий Тандит. По его словам, сегодня было проведено совещание и эксперты СБУ дали первичную оценку списков, которые опубликовала Савченко.

Там есть люди, которые читаются без вести пропавшие, а также погибшие лица. Есть также несколько человек, которые найдены или освобождены, - пояснил Тандит, добавив, что обнародование указанных списков фактически нарушает закон о персональных данных. Советник глава СБУ также считает, что данной ситуацией могут воспользоваться мошенники и шантажировать родственников пленных или пропавших без вести.

При этом он засомневался, что источником списков, переданных Савченко, являются только волонтеры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Надежда Савченко сегодня обнародовала списки пленных и пропавших без вести в зоне АТО.