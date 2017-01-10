21:55 10.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сенаторы США предлагают наложить новые санкции на Россию

Группа из десяти американских сенаторов, среди которых есть как демократы, так и республиканцы, предлагает ввести против России новые санкции.

Сенаторы США предлагают наложить новые санкции на Россию

При этом по их мнению, санкции должны касаться не только кибератак, в которых Вашингтон обвиняет Москву, но и действий России в Сирии и Украине. Как сообщает во вторник, 10 января, газета "Вашингтон пост", сегодня в сенате будет представлен новый проект, который будет предусматривать введение санкций против любого государства, которое поддерживает кибератаки против общественных и частных инфраструктур США.

Сенаторы также предлагают ввести ограничительные меры в отношении инвестиций в российские энергетические проекты, предусматриваются санкции за участие любых структур в операциях Минобороны РФ и российской разведки. О каких именно операциях идет речь, издание не уточняет, однако указано, что предусматриваются также санкции против РФ за нарушения прав человека. При этом сенаторы настаивают на необходимости оказать помощь

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 27 декабря, вступили в силу расширенные санкции Соединенных Штатов Америки против России. Санкции были введены из-за оккупации Крыма.


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