Порошенко заверил Сущенко, что делает все возможное для его освобождения

В нем глава государства заверил, что ежедневно предпринимает все возможные шаги для его скорейшего возвращения на Родину. Об этом во вторник, 10 января, рассказал на своей страничке в социальной сети адвокат украинца Марк Фейгин.

По его словам, Порошенко передал его подзащитному письмо написанном от руки. В нем в частности говорится, что непростое время проходит ныне Украина, а ему сейчас тяжелее всего.

И сегодня, когда Вы оторваны от семьи и близких, хотел бы, чтобы Вы вступили в Новый год с крепкой верой в силу единства, которая не знает границ и препон. Ваши соотечественники – морально с Вами, поблизости. За Вас переживает вся страна. Только в таком единстве мы победим и выдержим все испытания, которые попадаются на нашем жизненном пути. Порошенко также заверил, что Сущенко ждут дома, а глава государства предпринимает все возможные меры для возвращения украинца на Родину.

Чуть позже Фейгин дописал, что только что вышел из СИЗО Лефортово, где удерживается Сущенко. Он передавал всем привет, благодарил за поздравления. Президент Украины Романа поддержал, - отметил адвокат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 3 октября 2016 года в Москве ФСБ России задержала украинского журналиста Романа Сущенко. Его обвинили в шпионаже. Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца и позже продлил данную меру пресечения.