17:18 09.01.2017 | Политика | Новости
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Турция не станет пересматривать свою позицию относительно Украины

Анкара поддерживает целостность Украины и Грузии.

Турция не станет пересматривать свою позицию относительно Украины

Так, сотрудничество с Россией для Турции имеет значение, но это не предусматривает пересмотра позиции правительства Турции по конфликтам в Украине и в Грузии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу - на Конференции послов в г. Анкара.

По словам министра – Турция поддерживает территориальную целостность Грузии и Украины и не признает аннексию земель Украины. При этом глава МИД Турции также подчеркнул важность взаимодействия с РФ по сирийскому вопросу. Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Сирии - отметил министр. Чавушоглу надеется также на улучшение сотрудничества с США.

Как сообщал УРА-Информ, Европарламент пока отложил вопрос присоединения Турции к ЕС.


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