11:27 09.01.2017 | Политика | Новости
100157495:labazovych

Трамп планирует расширить военно-морской флот США

Новоизбранный президент США Дональд пообещал создать флот для предотвращения новых угроз со стороны России и Китая. 
 

Трамп планирует расширить военно-морской флот США

Об этом пишет Associated press.

Как отмечается, военно-морской флот США в прошлом месяце пересмотрел количество необходимых кораблей в сторону увеличения - до 355.

В свою очередь, военные предлагают, приобрести еще один авианосец, 16 крупных надводных кораблей и подводных лодок и еще 18 атомных ударных субмарин. Отметим, что судостроителей заинтересовала такая идея, но неизвестно откуда поступит финансирование.

Кроме того, военно-морской аналитик Исследовательской службы Конгресса США предположил, что ВМФ для реализации этой цели потребуется дополнительно от 5 до 5,5 млрд долларов сверх текущей планки расходов флота.

Напомним, как соообщал "Ура-Информ", ранее Китай вернул флоту США захвачен несколькими днями ранее в Южно-Китайском море исследовательский зонд. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив