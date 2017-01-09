Трамп планирует расширить военно-морской флот США

Об этом пишет Associated press.

Как отмечается, военно-морской флот США в прошлом месяце пересмотрел количество необходимых кораблей в сторону увеличения - до 355.

В свою очередь, военные предлагают, приобрести еще один авианосец, 16 крупных надводных кораблей и подводных лодок и еще 18 атомных ударных субмарин. Отметим, что судостроителей заинтересовала такая идея, но неизвестно откуда поступит финансирование.

Кроме того, военно-морской аналитик Исследовательской службы Конгресса США предположил, что ВМФ для реализации этой цели потребуется дополнительно от 5 до 5,5 млрд долларов сверх текущей планки расходов флота.

Напомним, как соообщал "Ура-Информ", ранее Китай вернул флоту США захвачен несколькими днями ранее в Южно-Китайском море исследовательский зонд.