ООН отнесла страны Балтии к Северной Европе

Об этом в своем Twitter написал депутат Европарламента Артис Пабрикс.

"ООН официально меняет статус стран Балтии с Восточной Европы на Северную Европу. Это то, к чему мы принадлежим", - написал он.

Кроме того, на сайте статистического подразделения ООН отмечается, что последние изменения в список регионов были внесены вконце сентября прошлого года.

Также отметим, что к Северной Европе относятся Исландия, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Великобритания, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва.

В группе Восточной Европы в ООН оставили Беларусь, Украину, РФ, Болгарию, Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию, Румынию и Молдову. В свою очередь, Албания, Сербия, Босния, Черногория, Македония, Хорватия и Словения отнесены к группе Южной Европы.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее Генсек ООН Пан Ги Мун опережает экс-лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны, согласно проведенному агентством RealMeter опросам общественного мнения.