19:14 09.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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МИД Украины осудил теракты в Турции, Египте и Ираке

МИД Украины осуждает теракты, которые в течение последних дней совершены в Египте, а также в Израиле, Ираке и Турции.

МИД Украины осудил теракты в Турции, Египте и Ираке

По итогам этих терактов погибли десятки граждан, а также около сотни получили ранения – говорится в заявлении МИД. В Министерстве выразили искренние соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Всплеск террористических актов, который наблюдают в последнее время, в очередной раз доказывает острую необходимость консолидации усилий мира - для борьбы с позорным явлением, представляющим угрозу для цивилизованного мира.

Как сообщал УРА-Информ, в новогоднюю ночь в Стамбуле в ночном клубе были убиты 39 человек и 69 ранены.


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