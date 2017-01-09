МИД Украины осудил теракты в Турции, Египте и Ираке

По итогам этих терактов погибли десятки граждан, а также около сотни получили ранения – говорится в заявлении МИД. В Министерстве выразили искренние соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Всплеск террористических актов, который наблюдают в последнее время, в очередной раз доказывает острую необходимость консолидации усилий мира - для борьбы с позорным явлением, представляющим угрозу для цивилизованного мира.

Как сообщал УРА-Информ, в новогоднюю ночь в Стамбуле в ночном клубе были убиты 39 человек и 69 ранены.