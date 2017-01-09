12:33 09.01.2017 | Политика | Новости
100157499:labazovych

Асад заявил о готовности провести переговоры с оппозицией в Астане

Представители сирийских властей готовы принять участие в переговорах с оппозицией в Астане.
 

Асад заявил о готовности провести переговоры с оппозицией в Астане

Об этом президент Сирии Башар Асад рассказал в интервью французским журналистам, опубликованном сирийским государственным агентством SANA.

"Конечно, мы готовы (провести переговоры с повстанцами, – ред.), и мы объявили, что наша делегация готова обсудить все вопросы", – ответил президент на вопрос журналиста о возможности переговоров.

Согласно словам президента, правительство страны готово рассмотреть все предложения по установлению мира в стране.

"Но кто будет с другой стороны (на переговорах, – ред.)? Мы этого пока не знаем. Если это будет "настоящая" сирийская оппозиция – имею в виду простые сирийцы, не люди из Саудовской Аравии, Франции и Великобритании – тогда мы сможем обсудить ключевые вопросы. Успех конференции будет зависеть от этого", – подчеркнул Асад.

Также отметим, что переговоры между сторонами сирийского конфликта должны состояться 23 января в Астане при участии России и Турции.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", многочисленные жертвы среди мирного населения в результат бомбардировок Алеппо являются "ценой освобождения народа".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив