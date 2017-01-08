Минэнерго Турции обвинило хакеров из США в кибератаках

Об этом сообщает Turkish Minute.

Согласно словам Албайрака, именно кибератаки стали причиной перебоев в подаче электричества в Стамбуле.

"Вчера мы столкнулись с массивной кибератакой из США. Эти атаки на разные департаменты министерства энергетики проводились систематически, однако мы отразили их все", - заявил глава Минэнерго.

Кроме того, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии. Позже Албайрак заявил о том, что ситуация улажена, а ответственные чиновники получили предупреждения.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее кибератаки со стороны России на политические организации США с целью повлиять на президентские выборы были "актом войны".