В Украине вступил в силу закон, который позволяет военным разрывать контракт в "особый период"

Накануне документ был опубликован в официальной парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, согласно документу, устанавливается, что право на освобождение от военной службы имеют военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продления.

А документе также сказано, что уволиться в запас вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту.

Законом также вносятся изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием других вопросов принятия, прохождения, увольнения с военной службы.

Изменения в Кодекс законов о труде Украины и закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 января президент Украины Петр Порошенко подписал закон о совершенствовании порядка прохождения военной службы, в частности, что дает возможность военнослужащим-контрактникам в особый период по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы.