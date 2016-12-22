Климкин считает, что визовый режим с Россией нужен

Вместе с тем, от России можно ожидать провокаций в результате принятия такого решения. Об этом в четверг утром, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

При этом глава ведомства напомнил, что сейчас на территории России проживает большое количество украинцев, против которых Кремль может устроить провокации. Украина должна контролировать, кто приезжает из России, - пояснил министр, добавив, что идет война с Россией, причем и классическая и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России и власти этой страны знают, какие провокации сделать если Украины примет решение ввести визовый режим.

Поэтому МИД сейчас это анализирует и вскоре выйдет с предложением по этому поводу, - пояснил Климкин.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины вызвало консула России в Украине. Украинская сторона намерена говорить о препятствовании допуска украинских дипломатов к незаконно задержанному в Москве журналисту Роману Сущенко.