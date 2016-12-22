Украина освободит 15 человек из Донецкой и Луганской областей – Геращенко

Об этом заявила первый зампредседателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Минске Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Согласно ее словам, украинская сторона в ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц, как акт гуманизма. Большинство из них помилованы президентом, среди них шесть женщин, есть пожилые и больные лица. Мы ожидаем, что и другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и процесс освобождение заложников будет разблокирован.

По ее словам, именно этой теме было полностью посвящено работу гуманитарной подгруппы в Минске.

"Мы еще раз подчеркнули, что до нового года 15 человек из тех, которые разыскивает ОРДЛО, украинская сторона помилует как жест гуманизма. ОРДЛО заявили, что с их стороны было жестом гуманизма освобождения Тараса Колодия", – добавила Ирина Геращенко.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Порошенко рассказал об усилиях для возвращения украинских политзаключенных из РФ.