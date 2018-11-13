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В Киеве на Позняках задержали двух наркодиллеров

Преступников с метадоном, опием и димедролом задержали в Дарницком районе Киева. Об этом сообщили в пресс-службе киевской Нацполиции.

В Киеве на Позняках задержали двух наркодиллеров

На улице Злобуновской правоохранители заметили резко развернувшийся автомобиль и остановили ее.  Отмечается, что в машине находилось двое мужчин. Во время обыска транспортного средства обнаружили свертки с веществами, которые оказались запрещенными наркотическим средствами: опием и метадоном.

Начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев добавил, что злоумышленникам 18 и 34 года. Они временно проживали на улице Драгоманова.

Проведя обыск в квартире, правоохранители обнаружили 900 свертков с метадоном, 1,5 литра опия, 6000 таблеток димедрола и 3000 таблеток средства "сонат". Известно, что наркотики сбывались через закладки.

Следователи открыли производства по ч.2 ст.307 и ч.2 ст.321 ККУ. Фигурантам расследования грозит до десяти лет лишения воли и конфискация имущества.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве задержали группу полицейских, занимавшихся сбытом наркотиков. Задержанный лейтенант признался, что предложил задержанному на краже преступнику сбывать среди своих знакомых наркотические вещества в обмен на защиту от арестов.


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