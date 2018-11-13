Количество жертв пожаров в Калифорнии достигло 42 человек - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщил шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа, количество жертв еще будет увеличиваться, так как множество людей считаются пропавшими без вести.

Он назвал эти пожары самыми смертоносными за всю историю Соединенных Штатов.

На севере Калифорнии в районе реки Кэмп-Крик были полностью эвакуированы жители нескольких поселений, один из городов - Парадайс - был полностью уничтожен пожаром. Еще два крупных пожара произошли в южной части штата.

Из-за аварий на дорогах, ведущих из города, движение было полностью заблокировано. Многим жителям приходилось бросать свои автомобили и спасаться от пожара с детьми и домашними животными на руках.

Спасательные службы города бульдозерами сдвигали машины в кювет, чтобы расчистить дорогу для карет скорой помощи и пожарных.

Напомним, лесной пожар на севере Калифорнии начался в четверг, 8 ноября, и охватил почти 45 тысяч гектаров. От огня пострадали почти 6,5 тысячи строений.

В то же время еще два пожара возникли в южной части Калифорнии, охватив 33 тыс. гектаров и 1,8 тыс. гектаров. В результате пожаров на юге уничтожены 179 домов.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром сообщалось, что во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии погиб по меньшей мере 31 человек, больше всего жертв - в городке Парадайс на севере штата, где стихия унесла 29 жизней.