07:45 13.11.2018 | Происшествия | Новости
100207768:Polishuk

Количество жертв пожаров в Калифорнии достигло 42 человек - ФОТО, ВИДЕО

В американском штате Калифорнии, где продолжают бушевать лесные пожары, число погибших в результате лесных пожаров, по последним данным увеличилось до 42 человек.

Количество жертв пожаров в Калифорнии достигло 42 человек - ФОТО, ВИДЕО

Как сообщил шериф калифорнийского округа Бьютт Кори Хонеа, количество жертв еще будет увеличиваться, так как множество людей считаются пропавшими без вести.

Он назвал эти пожары самыми смертоносными за всю историю Соединенных Штатов.

На севере Калифорнии в районе реки Кэмп-Крик были полностью эвакуированы жители нескольких поселений, один из городов - Парадайс - был полностью уничтожен пожаром. Еще два крупных пожара произошли в южной части штата.

Из-за аварий на дорогах, ведущих из города, движение было полностью заблокировано. Многим жителям приходилось бросать свои автомобили и спасаться от пожара с детьми и домашними животными на руках.

Спасательные службы города бульдозерами сдвигали машины в кювет, чтобы расчистить дорогу для карет скорой помощи и пожарных.

Напомним, лесной пожар на севере Калифорнии начался в четверг, 8 ноября, и охватил почти 45 тысяч гектаров. От огня пострадали почти 6,5 тысячи строений.

В то же время еще два пожара возникли в южной части Калифорнии, охватив 33 тыс. гектаров и 1,8 тыс. гектаров. В результате пожаров на юге уничтожены 179 домов.

Как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром сообщалось, что во время масштабных лесных пожаров в Калифорнии погиб по меньшей мере 31 человек, больше всего жертв - в городке Парадайс на севере штата, где стихия унесла 29 жизней.


Поделиться
Читайте также:
 
В секторе Газа произошел очередной обстрел - ФОТО В Кривом Роге запустили четыре котельные "Теплоцентрали" ЕС требует от РФ прекратить подпитывать конфликт на Донбассе Колумбия: два мира – двух океанов
Фоторепортаж
Выставка открылась 30 октября и продлится до первого ноября 2018 года
Главное агрособытие года: "Первый деловой" представил собственное реалити-шоу на "ИнтерАгро-2018"
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив