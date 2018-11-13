Число жертв бунта в колонии в Таджикистане возросло до 50 человек

Как отмечают источники в государственных органах, на сегодняшний день есть список погибших в результате бунта.

По состоянию на вторник, 13 ноября, кто находится в данном списке и сколько погибших на самом деле пока неизвестно. К сожалению, корреспонденту, которому показали список, не позволили его сфотографировать.

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за беспорядки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", беспорядок в колонии начался накануне вечером, когда один из заключенных, член террористической организации "Исламское государство" отобрал автомат у охранника и вместе с другими заключенными захватил один из корпусов учреждения. Спецназ УВД Согдийской области провел штурм колонии и подавил бунт.