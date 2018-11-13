17:55 13.11.2018 | Происшествия | Новости
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Число жертв бунта в колонии в Таджикистане возросло до 50 человек

Из-за беспорядков в колонии города Худжанда на севере Таджикистана погибли уже не менее 50 заключенных. Об этом сообщает Радио Свобода.

Число жертв бунта в колонии в Таджикистане возросло до 50 человек

Как отмечают источники в государственных органах, на сегодняшний день есть список погибших в результате бунта. 

По состоянию на вторник, 13 ноября, кто находится в данном списке и сколько погибших на самом деле пока неизвестно. К сожалению, корреспонденту, которому показали список, не позволили его сфотографировать.

Экстремистская группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за беспорядки.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"беспорядок в колонии начался накануне вечером, когда один из заключенных, член террористической организации "Исламское государство" отобрал автомат у охранника и вместе с другими заключенными захватил один из корпусов учреждения. Спецназ УВД Согдийской области провел штурм колонии и подавил бунт.


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