20:15 12.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Минске в торговом центре обвалился потолок, есть пострадавшие - ФОТО, ВИДЕО

В Минске в понедельник, 12 ноября, в торговом центре "Арена Сити" обвалилась часть потолка.

В Минске в торговом центре обвалился потолок, есть пострадавшие - ФОТО, ВИДЕО

В результате инцидента травмы получили несколько человек. Их количество сейчас устанавливается.

Как рассказали в Главном управлении внутренних дел, сообщение об обрушении потолка поступило около четырех часов дня. Обрушилось около 150 квадратных метров потолочного перекрытия.

По словам очевидцев, все началось с левого крыла торгового центра. Сначала раздался грохот, как будто идут какие-то строительные работы. Затем полетели куски обшивки потолка, упал гипсокартон и алюминиевые конструкции.

Первые куски упали на девушку в цветочном магазине, но посетителям удалось достать девушку живой из-под завалов. 24-летнюю пострадавшую врачи увезли в больницу с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма.

Под завалами также оказалась еще одна девушка. Ее завалило так, что она оказалась под скамейкой. При чем девушка сама залезла под лавку, когда увидела, что с потолка падают куски обшивки.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники милиции, спасатели и медики.

Пострадал магазин цветов и пункт продажи аксессуаров для мобильной связи. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в провинции Шаньдун на востоке Китая в понедельник, 12 ноября, на фабрике прогремел взрыв. В результате инцидента шесть человек погибли. По предварительным данным еще пятеро получили ранения.


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