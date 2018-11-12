09:32 12.11.2018 | Происшествия | Новости
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В Китае на фабрике прогремел взрыв, погибли шесть человек

В провинции Шаньдун на востоке Китая в понедельник, 12 ноября, на фабрике прогремел взрыв.

В Китае на фабрике прогремел взрыв, погибли шесть человек

В результате инцидента шесть человек погибли. По предварительным данным еще пятеро получили ранения. Как сообщает агентство Xinhua, ссылаясь на данные местной администрации, взрыв прогремел около шести часов утра по киевскому времени на складе фабрики Хуэйфэн.

Пока точно неизвестно, сколько людей находилось в помещении склада на момент взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Айова разбился легкомоторны самолет. По предварительной информации, причиной аварии стали проблемы со здоровьем пилота, который не учел показатели атмосферного давления, что привело к сердечному приступу у рулевого. Пилот начал стремительную экстренную посадку, передав управление воздушным судном пилоту-ученику.


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