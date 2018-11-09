18:45 09.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На границе с Румынией контрабандисты избили пограничников и сбежали

В среду, 7 ноября, на участке Черновицкого отряда Государственной пограничной службы Украины произошел инцидент, в результате которого пограничники получили телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба ГПС.

На границе с Румынией контрабандисты избили пограничников и сбежали

В связи с частыми попытками контрабанды табачных изделий, на границе с Румынией проводится усиленное патрулирование. Пограничники обеих стран действуют сообща, чтобы предупредить незаконный ввоз продукции с каждой стороны.

Известно, что 7 ноября отряд пограничной службы во время патрулирования участка обнаружил группу из 20 человек, которая пыталась провезти в Румынию партию сигарет. Во время задержания злоумышленники нанесли телесные повреждения наряду и сбежали.

По данному факту проинформирована Национальная полиция. Сейчас ведется расследование по установлению личностей контрабандистов.

Стоит отметить, что за последнюю неделю Черновицкий пограничный отряд предупредил контрабанду 50 тысяч пачек сигарет на сумму около миллиона гривен.

Как сообщал ранее "УРА-Информ", пограничники на пункте пропуска "Ягодин-авто" и изъяли партию медицинских препаратов. Медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тысяч гривен.


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