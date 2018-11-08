В Таджикистане во время бунта погибло 13 людей

Об этом сообщают международные СМИ.

Известно, что местная администрация подтвердила факт бунта, однако пока не предоставила дополнительной информации.

Так, согласно информации, один из заключенных смог отобрать автомат у охранника и начал стрелять по надзирателям. Вслед за ним осужденные захватили корпус колонии.

По предварительной информации, зачинщиком был член "Исламского государства". Бунт удалось подавить силами полицейского спецназа Согдийской области.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", Комитет Совета Европы обратился к украинским властям безотлагательно принять меры для улучшения условий содержания, заключенных в тюрьмах.