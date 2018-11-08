В Одессе полицейский застрелил подозреваемого в убийстве

Со слов госслужащего, при проверке адреса, по которому предположительно находился подозреваемый, последний оказывал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. После того, как преступник кинулся на полицейских с опором и пытался сбежать, участковый Суворовского ОП был вынужден применить табельное оружие. Мужчина погиб на месте.

"Свидетелями этого события стало немало граждан, живущих на улице Слободской, люди напуганы, так что хочу их успокоить – к сожалению, такое иногда случается. Кстати, этот преступник разыскивался за убийство учителя на кладбище, которое произошло 2 ноября 2018 года", - написал Форостяк.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в ночь на среду, 31 октября, в Киеве полицейская машина сбила пешехода, который оказался грабителем. Во время движения по бульвару Тараса Шевченко в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул мужчина. При этом он попал прямо на капот машины.