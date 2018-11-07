09:32 07.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Спасатели ликвидировали пожар на территории маслоперерабатывающего завода под Одессой

По состоянию на восемь часов утра среды, 7 ноября, пожар на территории маслоперерабатывающего завода под Одессой потушен.

Спасатели ликвидировали пожар на территории маслоперерабатывающего завода под Одессой

К счастью, никто из людей во время инцидента не пострадал. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, пожар на площади 1,5 тысяч квадратных метров на предприятии "Дельта Вилмар" под Одессой на данный момент полностью ликвидирован.

К тушению возгорания от ГосЧС были привлечены 134 человек личного состава и 24 единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 ноября возле села Новые Биляры Лиманского района на территории завода " Дельта Вилмар СНГ" в компрессорной цеха по переработке маргарина возник пожар. С территории предприятия "Дельта Вилмар" и соседних объектов был эвакуирован персонал и отведен транспорт.

Площадь возгорания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Пожар локализован в 22:40


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