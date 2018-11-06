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На Запорожье внедорожник с пассажирами перевернулся на рельсы, погиб мужчина - ФОТО

В Запорожской области в понедельник, 5 ноября, внедорожник перевернулся возле железнодорожного переезда.

На Запорожье внедорожник с пассажирами перевернулся на рельсы, погиб мужчина - ФОТО

В результате аварии погиб один человек. Еще четверо получили травмы. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Энергодар - Днепровка после трех часов дня.

Уже на месте полиция установила, что во время движения внедорожник BMW перевернулся вблизи железнодорожного переезда, а пассажиров и водителя выбросило наружу. В итоге мужчина погиб на месте происшествия, еще трое мужчин и женщина скорая помощь увезла в больницу с травмами.

По предварительным данным водитель 1991 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет, в результате чего автомобиль несколько раз перевернулся и упал на железнодорожное полотно.

На момент аварии в салоне автомобиля находилось четыре пассажира.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харьковской области в понедельник вечером, 5 ноября, внедорожник Lexus на пешеходном переходе сбил двух человек.


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