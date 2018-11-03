В Запорожье уголовник пытался дать взятку руководителю криминального сектора полиции - ФОТО

Сообщается, что задержанный ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений. Злоумышленника, его жену-сообщницу и других приспешников работники полиции задержали. Чтобы снова не попасть за решетку, мужчина предложил неправомерную выгоду главе криминальной полиции в регионе.

О всех действиях преступника правоохранитель доложил в Департамент внутренней коммуникации Нацполиции. Позже выяснилось, что задержанный провел за решеткой несколько лет за совершение особо тяжких преступлений и недавно освободился из мест лишения свободы.

Прокуратурой в Запорожской области было начато уголовное производство по ч. 3 ст.369 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Львовщине полиция задержала на взятке в тысячу долларов США председателя РГА.