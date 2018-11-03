11:22 03.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре на пожара погибла молодая семья - жертвой огня стал 2-годовалый ребенок

В одной из квартир по улице Рабочей Чечеловское района города Днепр произошел пожар, жертвами которого стали хозяева жилья. Об этом говорится на официальном сайте ГСЧС Украина. 

В Днепре на пожара погибла молодая семья - жертвой огня стал 2-годовалый ребенок

На место происшествия в течении 10 минут прибыли сотрудники 2 и 5 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что огонь возник в 1-комнатной квартире на 2 этаже 5-этажного жилого дома. Пожар локализован в 00:51 и ликвидирован в 1:01.

В результате возгорания погибло 3 человека: молодая семья с малолетним ребенком, все трое задохнулись в заблокированной квартире. 

К ликвидации возгорании привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Александровка Одесской области был ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива. 


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