В Днепре на пожара погибла молодая семья - жертвой огня стал 2-годовалый ребенок

На место происшествия в течении 10 минут прибыли сотрудники 2 и 5 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Спасатели установили, что огонь возник в 1-комнатной квартире на 2 этаже 5-этажного жилого дома. Пожар локализован в 00:51 и ликвидирован в 1:01.

В результате возгорания погибло 3 человека: молодая семья с малолетним ребенком, все трое задохнулись в заблокированной квартире.

К ликвидации возгорании привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в поселке Александровка Одесской области был ликвидирован пожар на территории гаражного кооператива.