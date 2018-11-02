12:59 02.11.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Под Киевом иномарка влетела в пост полиции - ФОТО

На выезде из Киева в пятницу утром, 2 ноября, водитель автомобиля на высокой скорости врезался в бывший пост ГАИ, а ныне - дорожную станцию полиции.

Под Киевом иномарка влетела в пост полиции - ФОТО

В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы. Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло на контрольно-пропускном пункте в направлении Вышгорода.

Водитель спортивного Сitroen Busik на высокой скорости, по неизвестным пока причинам, врезался в будку и перевернулся.

Скорая помощь увезла водителя в тяжелом состоянии. На данный момент в результате аварии на улице Богатырская на выезде из Киева образовалась пробка.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре в пятницу утром, 2 ноября, маршрутка врезалась в фуру. На момент аварии в салоне автобуса было много пассажиров. Трое из них получили травмы. Как сообщают местные СМИ, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Маршала Малиновского утром. Около семи часов утра маршрутка №7 по неизвестным пока причинам въехала в припаркованную фуру.


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