В Афганистане разбился военный вертолет, погибли 25 человек

На момент аварии на его борту находились 25 человек. Все они погибли.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел в районе Анара Дара провинции Фарах.

Вместе с тем, телеканал Tolo News со ссылкой представителя 207-го корпуса армии Афганистана сообщает, что на борту находились 20 человек. В основном это были военные и чиновники.

Причины крушения сейчас выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 31 октября, в Афганистане прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли семь человек. По предварительным данным еще пять человек получили ранения.