09:32 31.10.2018 | Происшествия | Новости
100206821:Polishuk

В Афганистане разбился военный вертолет, погибли 25 человек

В Афганистане, в среду утром, 31 октября, потерпел крушение военный вертолет.

В Афганистане разбился военный вертолет, погибли 25 человек

На момент аварии на его борту находились 25 человек. Все они погибли.

Как сообщает Reuters, инцидент произошел в районе Анара Дара провинции Фарах.

Вместе с тем, телеканал Tolo News со ссылкой представителя 207-го корпуса армии Афганистана сообщает, что на борту находились 20 человек. В основном это были военные и чиновники.

Причины крушения сейчас выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 31 октября, в Афганистане прогремел мощный взрыв. В результате инцидента погибли семь человек. По предварительным данным еще пять человек получили ранения.


Поделиться
Читайте также:
 
Индия провела испытания баллистической ракеты Лидер Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы В Афганистане прогремел взрыв, семь человек погибли В Киеве в среду изменен график движения некоторых автобусных маршрутов - КГГА
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив