На месте крушения самолета в Индонезии обнаружили останки 10 погибших

Во вторник утром, 30 октября, водолазы возобновили поиски разбившегося лайнера. Как сообщил заместитель руководителя национального агентства по поиску и спасению Сурио Адживо, поиски самолета ведутся на глубине 30-35 метров.

Вместе с тем на месте крушения наблюдаются сильные подводные течения поэтому, скорее всего, будет принято решение о переносе операции в другой район, - пояснил он, добавив, что скорее всего, самолет, рухнув с высоты 900 метров, распался от удара о воду на несколько частей.

Чиновник также отметил, что обнаруженные останки будут отправлены на анализ ДНК. При этом по данным местных СМИ среди останков были обнаружены останки ребенка. Кроме того, на месте катастрофы также нашли личные вещи пассажиров.

Напомним, вчера индонезийские власти заявили, что в катастрофе Boeing никто не выжил. Всего на борту находились 189 человек, в том числе около 20 сотрудников Министерства финансов Индонезии. Отметим, украинцев нет в списках пассажиров и членов экипажа.

Как сообщал УРА-Информ. самолет авиакомпании Lion Air, который следовал из Джакарты в Панкалпинанг, потерпел крушение через 13 минут после взлета. Перевозчик заявлял о полной исправности лайнера, позже появилась информация о том, что ранее у самолета были неполадки, но их своевременно устранили. Эта авиакатастрофа стала первой для самолетов поколения MAX, которые только недавно начали поставляться авиакомпаниям.