В Питтсбурге американец расстрелял посетителей синагоги

По предварительной информации, мужчина, вооруженный карабином и несколькими пистолетами, ворвался в здание синагоги и устроил повальную стрельбу.

В результате нападения четыре человека были убиты на первом этаже, четыре в подвале здания. После долгих переговоров с террористом, власти уговорили его сдаться на обоюдных условиях.

ФБР уже установило, что 46-летний Роберт Боуэрс оказался антисемитом. В его аккаунтах в социальных сетях присутствовали публикации расистского и ксенофобского характера. Он критиковал евреев за их "расточительство", мигрантов за их "жестокость и наглость", а также американского президента Трампа за то, что "тот оказался глобалистом, а не националистом".

Сейчас преступника обвиняют по 29 уголовным статьям, ему грозит смертная казнь или пожизненное заключение.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Большой Васильковской пассажиры Maybach устроила стрельбу возле одного из столичных баров.