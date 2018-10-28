Нацполиция на допустила на территорию Украины трех "воров в законе"

Все они - иностранцы, прибывшие в Украину с целью осуществления контроля за деятельностью определенных преступных группировок. Примечательно, что многие из них уже пытались проникнуть на территорию Украины для ведения преступной деятельности.

СБУ также намерена провести плановый рейд по разоблачению ОПГ, осуществляющие экстерриториальную деятельность.

Разоблачить воров удалось благодаря кропотливой работе полицейских Департамента стратегических расследований Национальной полиции и его вновь территориальных подразделений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе задержали двух " воров-гастролеров" кавказской национальности.