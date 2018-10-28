17:22 28.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100206626:roman

Нацполиция на допустила на территорию Украины трех "воров в законе"

В течение недели полицейские прекратили преступную деятельность трех "воров в законе" на территории страны. Об этом говорится на официальном сайте Нацполиции. 

Нацполиция на допустила на территорию Украины трех

Все они - иностранцы, прибывшие в Украину с целью осуществления контроля за деятельностью определенных преступных группировок. Примечательно, что многие из них уже пытались проникнуть на территорию Украины для ведения преступной деятельности. 

СБУ также намерена провести плановый рейд по разоблачению ОПГ, осуществляющие экстерриториальную деятельность.

Разоблачить воров удалось благодаря кропотливой работе полицейских Департамента стратегических расследований Национальной полиции и его вновь территориальных подразделений.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Одессе задержали двух " воров-гастролеров" кавказской национальности. 


Поделиться
Читайте также:
 
В столице правоохранители ликвидировали ОПГ, занимавшуюся квартирными кражами Италия призвала саудитов объясниться по делу Хашогги В Эфиопии военные броневик протаранил пассажирский автобус: есть жертвы Боевики ИГИЛ активизировали военные действия на северо-востоке Сирии
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив