10:33 27.10.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области произошло трагическое ДТП: водителя располовинило надвое - ФОТО

На Николаевщине в смертельное ДТП попал грузовой автомобиль. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Николаевской области произошло трагическое ДТП: водителя располовинило надвое - ФОТО

Инцидент произошел на 5 км трассы H-11 "Днепр-Кривой Рог-Николаев" в Казанковском район Николаевской области. 

По предварительной информации, автомобиль "MAN" совершил съезд в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель 1954 г.р. получил травмы, шансов выжить у мужчины не было. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали тело погибшего из покореженного кабины транспортного средства.

Деблокировать тело пострадавшего прибыли сотрудники 17 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Бессарабской площади такси Uklon без тормозов въехало в клумбу. 


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