В Николаевской области произошло трагическое ДТП: водителя располовинило надвое - ФОТО

Инцидент произошел на 5 км трассы H-11 "Днепр-Кривой Рог-Николаев" в Казанковском район Николаевской области.

По предварительной информации, автомобиль "MAN" совершил съезд в кювет и столкнулся с деревом. В результате ДТП водитель 1954 г.р. получил травмы, шансов выжить у мужчины не было. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали тело погибшего из покореженного кабины транспортного средства.

Деблокировать тело пострадавшего прибыли сотрудники 17 Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ДСНС Украины в Николаевской области.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве на Бессарабской площади такси Uklon без тормозов въехало в клумбу.