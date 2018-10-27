Израиль провел "ковровую" бомбардировку по сектору Газа

Сообщается, что налеты были совершены на 80 наземных целей откуда, вероятно, были запущены самодельные ракетные устройства.

В результате ночных бомбардировок были уничтожены пять военных объектов, два цеха по изготовлению оружия, тренировочная база и противовоздушный наблюдательный пост.

По словам военнослужащих, эти террористические акты несут угрозу жителям Израиля на юге страны и наносят ущерб израильской территории.

"Десятки боевых самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС", - говорится в официальном уведомлении пресс-службы ведомства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", протестная поза палестинского активиста взорвала умы пользователей Twitter и Facebook.