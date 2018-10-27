12:19 27.10.2018 | Происшествия | Новости
100206579:roman

Израиль провел "ковровую" бомбардировку по сектору Газа

ВВС Израиля нанесли удары по населенным пунктам в секторе Газа. Об этом передает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Израиль провел

Сообщается, что налеты были совершены на 80 наземных целей откуда, вероятно, были запущены самодельные ракетные устройства. 

В результате ночных бомбардировок были уничтожены пять военных объектов, два цеха по изготовлению оружия, тренировочная база и противовоздушный наблюдательный пост.

По словам военнослужащих, эти террористические акты несут угрозу жителям Израиля на юге страны и наносят ущерб израильской территории. 

"Десятки боевых самолетов и вертолетов Армии обороны Израиля атаковали объекты террористической организации ХАМАС", - говорится в официальном уведомлении пресс-службы ведомства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", протестная поза палестинского активиста взорвала умы пользователей Twitter и Facebook. 


Поделиться
Читайте также:
 
"Киевпастранс" планирует провести реставрационные работы балюстрады на м. Вокзальная В Ужгороде иномарка влетела в пролет с электроопорами - ФОТО Трамп назвал свое президентство "страшным сном Путина" УЕФА назвал лучшую тройку футболистов осеннего сезона Лиги Европы и Лиги чемпионов
Фоторепортаж
На фото видно снаряды, которые падали прямо посреди проезжей части
"Не хватает воздуха, трудно дышать": в Сети показали снимки разрушенных сел в Черниговской области
Толчки продолжаются
Появились страшные кадры с места катастрофы в Индонезии
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив